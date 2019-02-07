الإمارات تشارك في اجتماع واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش"

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش"، الذي عقد أمس في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأميركية و بمشاركة 77 دولة من الدول الأعضاء في التحالف.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وعضوية كل من سعادة سلطان الشامسي، مساعد الوزير لشؤون المساعدات الدولية، وسعادة سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبدالناصر الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسيد عبدالرحمن الشرهان من القسم السياسي في سفارة دولة الإمارات في واشنطن.

وفي كلمة دولة الإمارات، أشادت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بالإنجازات الكبيرة، التي حققها التحالف الدولي خلال العام 2018، وبالتضحيات التي قدمتها الدول الأعضاء في التحالف وشركائهم في الحرب على "داعش" والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مؤكدة أن الحرب الحقيقية ضد هذا التنظيم الإرهابي والجماعات المرتبطة به ليست في ميادين المعركة، ولكن في المدارس والمساجد والبيوت وعلى المواقع الإلكترونية. ويجب علينا كأعضاء في التحالف أن نؤكد التزامنا بمعالجة الأضرار التي تسبب بها هذا التنظيم الإجرامي في العراق وسوريا.

وأشارت معاليها إلى الدور البارز، الذي قدمته دولة الإمارات كشريك فعال في هذا التحالف، حيث استعرضت مساهمات دولة الإمارات في إعادة الاستقرار في العراق، حيث تعهدت الدولة في عام 2018، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار العراق، فضلاً عن استثمارات خاصة بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار. كما قدمت دولة الإمارات 60 مليون دولار في العام 2016 لصندوق الأمم المتحدة، لدعم الاستقرار في مدينة الموصل في العراق "FFS" فيما تواصل دولة الإمارات في سوريا إعطاء الأولوية لدعم جهود الاستقرار والمساعدات الإنسانية، حيثُ قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة 968.2 مليون دولار منذ بداية الصراع، وأسهمت بـ 10 ملايين دولار أميركي دعماً للصندوق الائتماني لإنعاش سوريا، و40 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي على التزام الدولة الراسخ في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي وجميع أشكال التطرف الأخرى، وستستمر في دعمها المتواصل لجهود التحالف الدولي حتى يتم دحر هذا التنظيم والقضاء عليه، هو والجماعات الأخرى المرتبطة به.

وتحدث في ختام الاجتماع فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشيداً بمساهمة كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وألمانيا وباقي الدول ككل في مشاريع إعادة إعمار العراق. وبجهود أعضاء التحالف على الإنجازات التي تم التوصل إليها.

واستعرض دونالد ترامب أهم الانجازات التي حققها التحالف، والذي أسفر عن التخلص من 60 من قادة "داعش" بالإضافة إلى 100 آخرين من قياداتهم الفرعية مشيراً إلى أن القضاء على "داعش" بات وشيكاً خاصة بعد تحرير الأراضي واسترجاع مصادر تمويلهم.

واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري، الذي افتتحه معالي مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي باعتماد بيان ختامي.