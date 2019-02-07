الدفاع الروسية: نرفض مزاعم واشنطن حول انتهاك موسكو معاهدة الصواريخ

علما امريكا وروسيا

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الروسية اطلعت على مضمون المذكرة الأمريكية بشأن تعليق المشاركة في معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى وبدء إجراءات الانسحاب.

وقال كوناشينكوف للصحفيين "اطلعت وزارة الدفاع الروسية على محتوى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تعليق مشاركة الجانب الأمريكي في معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وبدء إجراءات الخروج منها.

إن وزارة الدفاع الروسية ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الباطلة بشأن انتهاك روسيا لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. تصريحات الجانب الأمريكي لا تطابق الواقع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات

روسيا للمعاهدة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تمنح روسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إلا أن بومبيو أبدى استعداد واشنطن لمواصلة التفاوض مع موسكو حول موضوع مراقبة انتشار الأسلحة، معبرا عن أمله بأن تعود روسيا للوفاء بالتزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ.

وردا على ذلك، أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار الولايات المتحدة. وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.