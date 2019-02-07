عناصر من مليشيا الحوثي- ارشيفية وكالات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتناول الفيديو عدم إبداء الميلشيات الحوثية في اليمن مرونة في المفاوضات حيث خرقت الهدنة مئات المرات، مشيرا إلى أنها أثبتت للعالم أن لا مفاوضات ناجحة معها. الهدنة مئات المرات، مشيرا إلى أنها أثبتت للعالم أن لا مفاوضات ناجحة معها.

واضاف الفيديو انه وعلى مدار ثلاثة أيام لم تشهد المفاوضات انفراجاً بسبب تعنت المليشيات الحوثية على الرغم من استضافة الأردن للمحادثات الأخيرة للمرة الثانية.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن المليشيات رفضت الإفراج عن الأسرى، وتسليم ميناء الحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يصرون على إفشال المحادثات اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.