- 1/2
- 2/2
قال الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس إن "الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلادهالدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر".
وقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأميرال بالبحرية كاريج فولر، في
ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي مستعد لحماية الدبلوماسيين بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.