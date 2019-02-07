كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: قطر وتركيا تنقلان شحنات الموت إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "معتوق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أنه منذ 2011 يروجون الأكاذيب لتمرير مشروع التقسيم الذي تدعمه تركيا وقطر، مؤكدًا أن الدوحة وأنقرة يتدخلان في الشأن الليبي الداخلي أما مصر تحاول مساعدة الليبيين سواء على المستوى المدني أو على مستوى القيادة العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية.
وتابع الكاتب السياسي الليبي: "قطر وتركيا تنقلان شحنات السلاح والموت إلى ليبيا، وهم من يغسلون الأموال ويحتضون العناصر الإرهابية في بلادهم".
وضبطت دوريات الكتيبة 108 مُشاة التابعة للمنطقة العسكرية طبرق، شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة نوع لاندكروزر، بعد مُطارتها وتبادل إطلاق النار مع راكبيها.
وقالت تقارير إعلامية ليبية الخميس، إن الأسلحة التركية المهربة إلى الميليشيات المسلحة تستخدم فى عملية الاغتيالات، مؤكدة أن جهود الكتيبة 108 مشاة التابعة للجيش الوطنى الليبى نجحت فى إحباط تهريب الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة فى شرق البلاد.
يذكر أن شحنتى سلاح على متن باخرتين تركيتين صادرتهم السلطات اليونانية وميناء الخمس البحرى، وأثارتا جدلا واسعا ومطالبات بفرض عقوبات دولية على تركيا لمخالفتها قرارات دولية بشأن منع توريد السلاح إلى ليبيا.
كان العميد أحمد المسماري المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، قد قال إن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة فى ميناء الخمس غرب البلاد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدا أن بلاده تضررت من دعم أنقرة للمليشيات المسلحة.
ولفت المسمارى إلى أن تركيا باتت دولة تهدد أمن واستقرار ليبيا وتونس ومصر، بسبب دعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للإرهاب، وسعيه لإحياء "السلطنة العثمانية على جثث الشعوب العربية".
وأكد أن الجيش الوطنى الليبى طالب بتحقيق أممى ودولى فى الدعم التركى للجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة، قائلا: "نعرف عدونا جيدا يا أردوغان.. ونعرف تدابيركم جيدا ولدينا تدابيرنا"، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عاجل لاختراقات أنقرة لقرارات مجلس الأمن الدولى.
وضبطت الجمارك الليبية فى ميناء الخمس غرب ليبيا، الأسبوع الماضى، شحنة من الأسلحة التركية تتضمن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات الآلاف من طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات، وهى تركية المنشأ ومُصنّعة من قبل شركة "zoraki" التركية للصناعات الحربية.