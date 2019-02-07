كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": قطر تعتقد أن أموال شعبها بديل للدور المؤثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، أن قطر تعتقد أنها يمكن أن تكون ذات دور مؤثر باستخدام أموال الشعب القطري.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من أعراض الأزمة والمتأزم الفجوة بين الخطاب والعمل.

وأضاف : الاعتقاد أن المال بديل الدور الحقيقي المؤثر، والاعتماد على الإشاعة والتخريب، دور المتأزم وظيفي وهو مطيّة لأهداف غيره، منبوذ في محيطه وعاجز عن مراجعة نفسه، وسرعان ما يكون المتأزم سجين ملف وحيد هو أزمته.