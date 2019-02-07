وزير خارجية إيران يزور لبنان الأحد المقبل

وتابع السفير فيروزنيا، أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى بيروت بعد ظهر الأحد وسوف يعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين يوم الاثنين، كما نقلت وكالة "إرنا".

قال السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سيزور لبنان يوم الأحد المقبل، 10 فبراير؛ وهو أول وزير خارجية يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

كما أعلن السفير الإيراني عن إمكانية مشاركة ظريف في الاحتفال الرسمي بالذكري الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية الذي يقام ليلة الإثنين في بيروت.

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان، في الوقت الذي تشكلت فيه الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الأسبوع الماضي بعد مخاض ومداولات لمدة تسعة أشهر.

وكان ظريف قد زار لبنان قبل نحو عامين كأول وزير خارجية يتوجه إلى لبنان بعد تشكيل الحكومة آنذاك.