موجيريني تحذر من خطورة أزمة فنزويلا

حذرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجيريني اليوم الخميس، من أن الوضع في فنزويلا يهدد استقرار أمريكا اللاتينية والعالم، داعية في الوقت ذاته إلى البحث عن حل للأزمة التي يشهدها البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقالت إن "الأمر الذي نحن بصدده هو عاجل ويعزى ذلك لسوء الوضع ما يقوض الاستقرار الإقليمي وليس المنطقة فحسب"، وذلك لدى انطلاق اجتماع للمجموعة الدولية للاتصال بشأن فنزويلا المنعقد في العاصمة الأوروجوائية مونتفيديو.