هل ينافس سعد لمجرد؟.. زهير بهاوي يحقق ما عجز عنه نجوم مغاربة على “يوتيوب”

حقق الفنان زهير بهاوي رقما قياسيا في عدد مشاهدات كليبين مختلفين، على “يوتيوب”، ويعود الفضل الأول في ذلك للجمهور، حسب تعبيره.

بهاوي نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اليوم الخميس، صورة تسلط الضوء على تجاوز كليبيه “ديكابوطابل” و”hasta Luego” رفقة تيو تيو، عتبة 200 مليون مشاهدة لكل واحد منهما، وقال لجمهوره: “لا طعم للنجاح بدونكم.. شكرا بزاف كنبغيكم”.

ويعتبر بهاوي من النجوم الشباب، الذين حققوا نجاحا كبيرا في ظرف وجيز، وحقق ما عجز عنه فنانون أقدم منه، بل أصبح بعضٌ يتحدث عن منافسة بينه، وصديقه، وداعمه، سعد لمجرد.