نقاش مسرحيةبيت الدمية لهنريك إبسن | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الثلاثاء، 16/ 02/ 2019
الزمان: 18:00
المكان: بيت الحكمة، عمّان
نقاش مسرحية "بيت الدمية" لهنريك إبسن، الكاتب المسرحي النرويجي الذي كان
كان من أهم العاملين على ظهور الدراما الواقعية المعاصرة.
مسرحية بيت الدمية هي مسرحية نثرية من ثلاث فصول تدرج أسفل الأدب الواقعي الاجتماعي ؛ كتبها هنريك إبسن عام 1879 وعُرِضَت لأول مرة على المسرح الملكي الدنماركي في كوبينهاجن في الدنمارك.
تكمن أهمية المسرحة في الموقف الحاسم الذي تتخذه تجاه أعراف الزواج في القرن التاسع عشر في أوروبا، فقد أثارت جدلًا واسعًا في ذلك الوقت،حيث تنتهي المسرحية بترك البطلة نورا زوجها وأبنائها بحثًا عن ذاتها.
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