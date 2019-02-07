شكرا لقرائتكم خبر عن الجثمان المجهول في حطام «طائرة سالا» يصل بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

وصل جثمان انتُشل من حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون إلى ميناء في مقاطعة دورست بجنوب بريطانيا اليوم الخميس.

ولم تكشف هيئة التحقيق في حوادث الطيران في بريطانيا عن صاحب الجثمان الذي عثر عليه داخل حطام الطائرة في قاع البحر قرب جيرنزي.

وكان سالا (28 عاما) في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير للمشاركة في أول مباراة له مع فريقه كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي.

وقالت هيئة التحقيق في بيان أمس الأربعاء إنه جرى انتشال الجثة "بنجاح" لكن محاولات استخراج الحطام لم تفلح. وأضافت أن العملية برمتها انتهت بسبب "الطقس السيء".

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم إلى نادي كارديف سيتي في صفقة قياسية بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه إسترليني (19.63 مليون دولار) من فريق نانت الفرنسي. ويعتقد أنه والطيار لقيا حتفهما بعد سقوط الطائرة ذات المحرك الواحد وهي من طراز بيبر ماليبو، في البحر.