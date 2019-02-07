الأمم المتحدة: السعودية قوضت بشدة جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي

الخليج 365/ بغدادأكدت الأمم المتحدة في بيان لها، اليوم الخميس، أن السعودية "قوضت بشدة" جهود تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول.

وقالت محققة الأمم المتحدة، كالامارد، إن فريقها اطلع على بعض "المواد الصوتية المروعة" بشأن قتل خاشقجي، التي حصلت عليها وكالة المخابرات التركية، وفقا لـ"رويترز".

وتابعت أنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية، وأن لديها بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 شخصا هناك، بشأن مقتل خاشقجي.



ودعت محققة الأمم المتحدة، أي شخص لديه معلومات أخرى حول مقتل خاشقجي، إلى تقديمها، قبل أن ترفع تقريرها في حزيران المقبل، والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.

وقتل خاشقجي، في تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.