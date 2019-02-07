الأمم المتحدة تعلن التوصل إلى "تسوية أولية" بشأن ملف الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن الأطراف اليمنية توصلت إلى تسوية أولية بشأن خطة إعادة الانتشار الأمني في محافظة الحديدة، غربي اليمن، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم.

وأكدت الأمم المتحدة، أن ما تم التوصل إليه هو "حل وسط" بين رؤية الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية بالنسبة لإعادة الانتشار الأمني.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، الثلاثاء، أن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، بدأت تؤتي ثمارها، وأن الأطراف اليمنية قريبة من الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات.

وتنص المرحلة الأولى من الخطة على الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة ومناطق التماس الحرجة في مشارف مدينة الحديدة، فيما تنص المرحلة الثانية على الانسحاب من داخل المدينة إلى أطرافها.





وعرقلت مليشيا الحوثي خلال الأسابيع الستة الماضية عمل الرئيس السابق للجنة إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، قبل أن يتسلم الجنرال الجديد، مايكل لوليسجارد، مهامه اليومين الماضيين.

كان رئيس البعثة الأممية الجديد الدنماركي مايكل لوليسجارد، وصل مساء الثلاثاء، إلى مدينة الحديدة، في مهمة لإنقاذ اتفاق ستوكهولم من الانهيار جراء تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.



