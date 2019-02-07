انفوجراف.. الانشقاقات تضرب إخوان تركيا ومؤشر نهايتهم قريبة

تضرب الانشقاقات إخوان تركيا، حيث أن ترحيل المتهم باغتيال النائب العام المصري أربك صفوف الإخوان. ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن" الإخوان وتركيا باعا الإرهابي محمد عبدالحفيظ وسُلم إلى مصر". واتهم شباب الإخوان الجماعة بالتنصل من أبنائها، في مؤشر على أن نهاية الإخوان تقترب. وطبقا لانفوجراف - الحقيقة - فإن الإنشقاقات نشبت داخل جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا بسبب ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم محكوم عليه غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، وشباب الإخوان أعلنوا غضبهم. وفيما يلي ننشر الانفوجراف الذي يظهر القيادي الإخواني صابر أبو الفتوح.

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