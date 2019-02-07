ترامب: الأمريكيون ينعمون بالعيش في أرض الإيمان.. وسنحمي المسيحية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بألا يخذل المؤمنين في خطاب اليوم الخميس أثناء إفطار الصلاة الوطني، وهي فعالية سنوية يتم تنظيمها في واشنطن وترجع إلى أكثر من 60 عامًا.

وقال ترامب في مستهل كلمته أمام أكثر من ألف شخص تجمعوا لحضور الفعالية، التي حضرها عدد من أعضاء حكومته ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والقادة الدينيين وممثلي الجمعيات الخيرية الدينية “لن أخذلكم أبدا، أبدا. أؤكد لكم ذلك”.

وقال ترامب إن الأمريكيين “ينعمون بالعيش في أرض الإيمان حيث كل الأشياء ممكنة.”

وأشار إلى أنه عندما قال تلك الكلمات خلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الأول الثلاثاء، “وقف جميع الحاضرين في الغرفة وصفقوا” في إظهار لتجديد “محبتنا وولائنا لبعضنا البعض”.

وحث الأمريكيين على رسم مسار جديد “من خلال التجمع في الصلاة”.

وأشار الرئيس إلى أن القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي أفرجت عنه تركيا العام الماضي كان من بين الحاضرين.

وتحدث ترامب في مأدبة إفطار الصلاة الوطني مرتين من قبل، مستغلا الفرصة لتكرار وعود حملته الانتخابية، بما في ذلك التعهد بتعيين قضاة محافظين في المحكمة العليا و “حماية المسيحية”.

د ب أ

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