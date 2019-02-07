روسيا تدعو أمريكا للإسراع في محادثات نزع الأسلحة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت روسيا ضرورة الإسراع في التفاوض بشأن إبرام اتفاقية أخرى بين موسكو وواشنطن بشأن نزع الأسلحة، وذلك بعد تجميد العمل بمعاهدة القوات النووية المتوسطة INF التي تهدف لنزع الصواريخ النووية متوسطة المدى التي يمكن تزويدها برؤوس نووية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إلى ضرورة سرعة التفاوض بشأن ما يعرف بمعاهدة ستارت الجديدة، والتي ينتهي العمل بها عام 2021، وقال إنه لا بد من البت بشأن تمديد الاتفاقية قبل انتهاء العام الحالي، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وبرر ريابكوف تعجله بشأن الاتفاقية بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة عام 2020، وقال إن الحكومة الأمريكية الحالية تحاول عدم اتخاذ قرارات بعيدة المدى بشأن الأمن القومي، مما يجعل فرصة التوصل لحل عام 2020 ضئيلة.

وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد جمدت، الواحدة تلو الأخرى، مطلع الأسبوع الحالي العمل بمعاهدة INF بشأن حظر صواريخ أرض جو النووية متوسطة المدى، وذلك بعد أن اتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات ضد الاتفاقية، ولكن لا تزال هناك فترة لإنقاذ الاتفاقية تبلغ ستة أشهر، وهي المهلة المحددة لكل منهما لإبلاغ الطرف الآخر بعزمه وقف العمل بالاتفاقية.

ما مضمون اتفاقية ستارت الجديدة؟