شكرا لقرائتكم أردوغان يدعو لاتخاذ خطوات "سريعة" بشأن المنطقة الآمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بأسرع ما يمكن.
وقال أردوغان في خطاب أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية والمجلس التركي الأميركي، إن تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة المنطقة الآمنة بنفسها ما دام حلفاؤها سيقدمون لها الدعم اللوجستي.
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