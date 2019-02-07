توسك لا يرى "اختراقا في المدى المنظور" حول بريكست

اسماء السيد - بروكسل: اعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس لم تتح احراز تقدم يسمح بخروج منظم لبريطانيا من هذا التكتل.

وكتب توسك على تويتر "لا اختراق في المدى المنظور. المحادثات ستتواصل".

وكانت ماي اعلنت في وقت سابق انها ستسعى الى تنفيذ بريكست "في موعده"، وذلك اثر لقاء مع توسك ومع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

وصرحت للصحافيين "يقضي عملي بتحقيق بريكست وتحقيقه في موعده، وساجري مفاوضات شاقة في الايام المقبلة للقيام بذلك".

وكررت انها تريد "تعديلات ملزمة قانونا" لاتفاق خروج بريطانيا بهدف تبديد "قلق البرلمان" البريطاني حول بند شبكة الامان المتعلق بالحدود الايرلندية.

وانتقدت ماي تصريحات توسك الاربعاء معتبرة ان اللهجة التي استخدمها "لا تساعد".

وهاجم رئيس المجلس الأوروبي الأربعاء مؤيدي بريكست الذين لم يفكروا مليا على حد قوله في عواقب هذه الخطوة ولم يضعوا خطة لها، مؤكدا أن "مكانهم الجحيم".