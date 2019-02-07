كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكي مستعد لحماية الدبلوماسيين بفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأميرال المسؤول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية، اليوم الخميس إن "الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلاده الدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر".

وقال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأميرال بالبحرية كاريج فولر، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر".