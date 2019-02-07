كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: تقدم بملف تبادل الأسرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فظايل، حسم ملف تبادل الأسرى والمفقودين اليمنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف فظايل لـ24 أنه "تم اليوم الخميس إحراز تقدم كبير على المستوى الفني في مفاوضات الجولة الثانية لتبادل الأسرى بين وفد الحكومة اليمنية والوفد الحوثي، والتي تعقد في العاصمة الأردنية عمان منذ يوم أمس الأربعاء".

وتابع "حتى الآن هناك تقدم كبير في تبادل القوائم والأدلة والإثباتات وفحصها، ويجري حالياً تدقيق في القوائم والأسماء وفرزها"، ولكنه لم يستطع أن يؤكد باختتام المفاوضات اليوم، قائلاً إن "هناك احتمال أن تستمر المفاوضات حتى الجمعة".