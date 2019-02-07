كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل طبيبة برصاص الحوثي غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت طبيبة يمنية، اليوم الخميس، بنيران ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في إحدى نقاط التفتيش مدينة تعز جنوبي البلاد.

وبحسب وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، اليوم، ارتكبت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جريمة جديدة في مدينة تعز، حيث قام مسلحوها في إحدى نقاطها المنتشرة غربي المدينة بقتل طبية أمام زوجها بدم بارد.

ووقال شهود عيان إن "الطبيبة هبة نبيل معجب، (30عاماً)، لقيت مصرعها مساء أمس الأربعاء بعد قيام مسلح حوثي في نقطة الربيعي، غربي المدينة، بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقلها وزوجها إلى مكان عملها".

وأراد مسلحو الحوثي القبض على زوج الطبيبة، الذي كان معها في السيارة، بعد توقيفها في النقطة، وعندما حاول إقناعهم بأن عليه إيصال زوجته والعودة إليهم، أطلق مسلح حوثي النار على السيارة، مما أدى إلى مقتل الطبيبة على الفور.

وتشهد مدينة تعز عمليات اغتيال للمدنيين، راح ضحيتها مدنيون أبرياء، كما تفرض مليشيات الحوثي الإيرانية حصاراً مستمراً على المدينة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014.