كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تنفى نيتها حظر "هواوى" و "زد تى ايه" الصينيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت إيطاليا تقريرًا عن أنها ستحظر شركة هواوي تكنولوجيز و"زد تى ايه" الصينيتين من لعب دور في بناء شبكة الهواتف المحمولة من الجيل الخامس.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قالت وزارة الصناعة الإيطالية في بيان "لا نعتزم تبني مثل هذه المبادرات."

وتواجه شركة هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، رقابة دولية على علاقاتها مع الحكومة الصينية ويشتبه في أن بكين قد تستخدم تكنولوجيا التجسس، وهو ما نفته الشركة.

وفي وقت سابق يوم الخميس ذكرت صحيفة لا ستامبا الايطالية اليومية نقلا عن مصادر حكومية رفيعة قولها إنّ روما مستعدة لاستخدام صلاحيات خاصة غلنهاء العقود التي تشمل المشغلين الصينيين.

لكن في بيان قالت وزارة الصناعة إنه لا يوجد دليل على أي تهديد للأمن في هذا الصدد، وأوضحت أنّ الأمن القومي أولوية، وإذا ما ظهرت أي قضايا حرجة، والتي لم تفعل ذلك حتى الآن، فإن الوزارة ستقوم بتقييم ما إذا كانت ستتخذ تدابير أم لا" .

ولم تتخذ بروكسل خطوات لحظر شركة هواوى، لكن لكن مشغلي مثل مجموعة بى تى البريطانية، وأورانج الفرنسية قالوا إنهم لن يستخدموا معدات هواوى فى شبكات الجيل الخامس ببلادهم.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا بحاجة إلى ضمانات بأن شركة هواوي لن تقدم البيانات إلى الدولة الصينية قبل أن تتمكن من المشاركة في بناء شبكات الجيل الخامس.