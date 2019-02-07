كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو يناشد البابا التوسط بأزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد رئيس البرلمان الفنزويلي الذي اعترفت به الكثير من الدول رئيساً انتقالياً لفنزويلا، خوان جوايدو، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للتوسط في الأزمة السياسية في فنزويلا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مقابلة مع قناة "سكاي تي.جي 24" الإيطالية.

وقال جوايدو في المقابلة: "لقد أطلقت مناشدة لكي يتمكن جميع من يمكنهم مساعدتنا، مثل الأب الأقدس، من التعاون لإنهاء اغتصاب السلطة ومن أجل حكومة انتقالية، ومن أجل انتخابات نزيهة حقاً في فنزويلا، في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضح أنه "سوف أكون سعيداً إذا استقبل البابا في بلادنا، الكاثوليكية للغاية، والمتدينة للغاية ذات التراث الديني الرائع"، ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الإثنين الماضي إنه كتب خطاباً إلى بابا الفاتيكان يطلب منه القيام بدور الوساطة في الأزمة السياسية في بلاده.

ورداً على ذلك، قال بابا الفاتيكان أول أمس الثلاثاء إنه يوافق على لعب دور الوساطة في فنزويلا، ولكن فقط في حالة ما طلب منه ذلك طرفا الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.