كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو يناشد البابا التوسط بأزمة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أنه "سوف أكون سعيداً إذا استقبل البابا في بلادنا، الكاثوليكية للغاية، والمتدينة للغاية ذات التراث الديني الرائع"، ويأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الإثنين الماضي إنه كتب خطاباً إلى بابا الفاتيكان يطلب منه القيام بدور الوساطة في الأزمة السياسية في بلاده.
ورداً على ذلك، قال بابا الفاتيكان أول أمس الثلاثاء إنه يوافق على لعب دور الوساطة في فنزويلا، ولكن فقط في حالة ما طلب منه ذلك طرفا الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف البابا فرنسيس للصحفيين على متن الطائرة البابوية أثناء رحلة العودة من دولة الإمارات العربية المتحدة: "سأفتح الرسالة، وسأرى ما يمكن عمله ولكن الشروط الأولية تقتضي أن يطلب كلا الطرفين ذلك".