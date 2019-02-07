مريض عقليا يهاجم مواطنين داخل مقهى بفاس بسكين..أصاب 4 ضمنهم فرنسي

أقدم شخص يعاني من خلل عقلي، منتصف نهار اليوم الخميس، على تعريض أربعة أشخاص لاعتداء جسدي بواسطة سكين صغير قابل للطي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به باغت الأشخاص الأربعة، ومن بينهم مواطن فرنسي يبلغ من العمر 27 سنة كان يجلس بأحد المقاهي، متعمدا تعريضهم لاعتداء جسدي دون سبب معقول أو منطقي، مما تسبب لهم في جروح بسيطة على مستوى أصابع اليد والكتف.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وتم حجز السكين الصغير المستعمل في الاعتداء، بينما تم نقل الأشخاص المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وذلك بالموازاة مع مواصلة البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.