بعد جديدها بالمصرية.. الداودية تعود إلى الراي وتكشف حقيقة تعرضها للسرقة في البيضاء – فيديو

تحدثت الفنانة المغربية، زينة الداودية، عن تجربتها الأولى في أداء الأغنية المصرية، وكواليس تصوير كليبها الجديد “أنا لو” في لبنان.

الداودية، حلت ضيفة على “اليوم24″، من أجل تقريب جمهورها من عملها الجديد، الذي لقي نجاحا كبيرا في مصر، مبرزة انبهارها باحترافية المخرجة اللبنانية، هيفاء فقيه، وطريقة التصوير.

وقالت الداودية إنها تعمدت الحديث بالعامية المغربية في حواراتها مع قنوات مصرية، اعتزازا بأصلها.

وأبرزت الفنانة نفسها أنها تسعد لإصدار أغنية جديدة في صنف الراي، الذي كانت انطلاقتها الفنية منه.

وأبرزت الداودية موقفها من الكلام، الذي يروج، ويسيء إلى سمعة الفنان، وكيفية تعاملها مع الأمر، كما نفت أخبار تعرضها للسرقة في المغرب، أخيرا، عكس ما راج في وسائل إعلام.