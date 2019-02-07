المجلس الحكومي يؤجل للمرة الثانية والملك يجمع العثماني ووزرائه في مراكش

للمرة الثانية، أجلت حكومة سعد الدين العثماني اجتماع المجلس الحكومي الذي كان من المقرر أن يعقد، غدا الجمعة.

ونقلت مصادر حكومية لـ”اليوم 24″، أن المجلس الحكومي الذي سبق لسعد الدين العثماني أن دعا وزراء حكومته لحضوره صباح غد الجمعة، تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، فيما ينعقد في هذه الأثناء، المجلس الوزاري في مدينة مراكش.

وتتجه الأنظار إلى ما سيعلن عليه بعد المجلس الوزاري، حيث يرتقب أن يصادق المجلس على المرسومين المتعلقين بالتجنيد الإجباري، اللذين صادقت عليهما الحكومة مؤخرا، بعد دخول قانون الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، إثر نشره في الجريدة الرسمية.

وكان آخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، عقد في شهر أكتوبر الماضي، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وكان الملك قد خلال آخر مجلس وزاري، إلى إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي.

يشار إلى أن المجلس الحكومي أجل اليو مللمرة الثانية، فيما تم تأجيل عدد من الاجتماعات للجان برلمانية كان يفترض أن يحضر فيها وزراء للمساءلة، بسبب المجلس الوزاري والتدشينات الملكية لعدد من المرافق العمومية في مراكش.