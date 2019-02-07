الوداد يتجاوز أولمبيك أسفي ويواصل صدارة الترتيب

حسم فريق الوداذ الرياضي، عشية اليوم الخميس، مباراته أمام أولمبيك أسفي، بحصة هدف دون رد في مباراة الأسبوع 16، والتي جمعت الطرفين على أرضية ملعب الأب جيكو.
هدف الفريق الأحمر كان من توقيع الللاعب أيمن الحسوني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
وأكمل فريق الوداد الرياضي منقوصاً من خدمات عميده إبراهيم النقاش، الذي تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 79، من عمر اللقاء.
ورفع فريق الوداد الرياضي رصيده إلى 33 نقطة، في صدارة الترتيب، متبوعاً بكل من حسنية أكادير (25 نقطة)، و الرجاء الرياضي (24 نقطة).
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