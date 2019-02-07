برشلونة يتحضّر لمرحلة "ما بعد ميسي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ نادي برشلونة لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، بالتحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادي والثلاثين من العمر، بحسب ما كشف رئيس النادي في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 5"، اليوم الخميس.

وسيعتمدُ النادي، على إستراتيجية التعاقُد مع لاعبين شبان، إذ أتت تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ (21 عاما) الذي سينتقل إلى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءا من الصيف المقبل، في صفقة قُدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.

وأضاف بارتوميو: "نحن نستقدم لاعبين رائعين شبان الى الفريق لأننا نحتاج الى مواصلة هذه الفترة من النجاح. هذه هي مسؤوليتنا. ولايتي (في رئاسة النادي) تنتهي خلال موسمين، لذا عليّ أن أترك النادي في موقع رائع وأقول للرئيس الجديد هذا هو إرثنا".

ونقل الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية، الخميس، عن بارتوميو قوله: "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه يعتزل "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل"، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وحجز ميسي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا. ولم يعرف الأرجنتيني فريقا في مسيرته الاحترافية غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

وخاض ميسي حتى الآن، بحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكاتالوني، 664 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفا، مع 246 تمريرة حاسمة.