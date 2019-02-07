عروض موسيقية لخريجي قسم الموسيقى | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 08/ 02/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: معهد إدوارد سعيد للموسيقى، رام الله تنظم كلية الفنون والموسيقى في جامعة بيرزيت عروضًا موسيقية لخريجي برنامج الموسيقى العربية في الجامعة. وقد أسست جامعة بيرزيت قسم الموسيقى العربية وهو الأول من نوعه في الجامعات الفلسطينية، بهدف المساهمة في النهوض بالحالة الثقافية والفنية في فلسطين من خلال تخريج طلبة يملكون معارف ومهارات أدائية ذات مستوى عالي ومتميز في الموسيقى العربية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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