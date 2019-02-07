انت الان تتابع تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في الخرطوم بعد وعود بالإفراج عن الصحفيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 06:50 مساءً - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، تظاهرات شعبية حاشدة؛ استجابة لدعوة تجمّع المهنيين وأحزاب معارضة، تنديداً باستمرار اعتقال السلطات للمئات من المتظاهرين وتعذيبهم في السجون.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر موقع "تويتر" خروج الآلاف من السودانيين إلى الشوارع، وسط مطالبات بتنحّي الرئيس الحالي، عمر البشير، عن الحكم، والإفراج عن جميع المعتقلين في السجون.

وتأتي التظاهرات بعد ساعات من تعهد البشير بالإفراج عن كل الصحفيين الذين سُجنوا خلال الاحتجاجات.

وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة، أمس الأربعاء: "معظم المحتجين من الشباب، وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة التي لا تتوازن مع عدد الخريجين".

وفي وسط مدينة الخرطوم ردّد المحتجون هتافات: "حرية سلام عدالة"، و"سلمية سلمية ضد الحرامية".

وقمعت قوات الأمن السودانية المحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقال العشرات منهم.

وكان تجمّع المهنيين السوداني دعا إلى الحشد لتظاهرات انطلاقاً من عدة نقاط في العاصمة الخرطوم، باتجاه القصر الجمهوري، وأكد في بيان له "سلمية المواطن"، مطالباً "الثوار بتوثيق تاريخ ومكان المواكب وتصويرها".

ويواجه الرئيس السوداني، الذي يحكم منذ نحو 30 عاماً، احتجاجات غير مسبوقة تطالبه بالتنحي عن السلطة.

وفي خطاب سابق قال البشير إن الحكومة لن تتغيّر بالمظاهرات، بل من خلال صناديق الانتخابات.

وأضاف: "نعم توجد مشكلة اقتصادية معروفة أسبابها ونعمل على حلها، لكن الحل ليس بالتدمير والتخريب والحرق".

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً بحسب رواية الخرطوم.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الأفريقي.