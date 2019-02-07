شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الجمعة والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الجمعة الموافق 8 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع :08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 854. خط الرحله : عدن- مومباي. الاقلاع :07:00 صباحا. الوصول: 13:30 ظهرا. رقم الرحله 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :15:00 عصرا. الوصول: 16:30 مساء. نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي : الخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.

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