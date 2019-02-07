شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل قائد طائرة نرويجية تعرضت لتهديد إرهابي؟ والان نبدء بالتفاصيل

اضطرت طائرة متجهة إلى فرنسا للعودة إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم بعد تهديد بالتفجير ، حسبما أفادت خدمات الطوارئ والشرطة اليوم الخميس.

وكان على متن الطائرة النرويجية التابعة لشركة "نرويجيان اير" 169 شخصا ، وكانت متجهة إلى مدينة نيس جنوبي فرنسا عندما تلقت التهديد الساعة 1039 صباحا تقريبا (0939 بتوقيت جرينتش).

وقال يوهان بيشر المتحدث باسم مركز الطوارئ البحرية والإنقاذ لصحيفة اكسبرسن التي تصدر في ستوكهولم :"عادت الطائرة عندما تلقت المعلومات عن التهديد".

وبعد الهبوط ، ظلت الطائرة ،وهي من طراز "بوينج 737" متوقفة على مسافة من مباني المطار .

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ،توفي هاج، إن الشرطة في موقع الطائرة.

وأصدرت نرويجيان اير بيانا يؤكد تهديد التفجير ضد الرحلة رقم "DY4321" وقالت إنه :"لأسباب أمنية ، عادت إلى أرلاندا" ، مضيفة أن المسألة في يد الشرطة.