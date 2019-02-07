سطو مسلح على حافلة معتمرات في السعودية

أكدت الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أن مجموعة معتمرات من المملكة تعرضت لعملية سطو في منطقة تبوك بالسعودية أسفرت عن فقدانهن وثائق سفرهن.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها بهذا الصدد إن "العمل جار لإصدار وثائق سفر لمجموعة من المعتمرات فقدن جوازات سفرهن إثر السطو على حافلتهن في تبوك بالسعودية".
وأضافت الخارجية أن "مديرية العمليات في الوزارة تتابع مع القنصلية الأردنية إصدار الوثائق اللازمة التي تسمح لهن بالعودة للأردن عبر المنفذ الحدودي".
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