مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش اليمني تدمر مخزن أسلحة وعربات عسكرية حوثية بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني، الخميس، عربات عسكرية ومخزن أسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وذكر بيان للجيش اليمني أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية، استهدفت تحركات لتعزيزات مليشيا الحوثي، في جبال الشعير بمديرية كتاف في صعدة، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة للانقلابيين، ومصرع وإصابة من كان على متنها".

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت بالتزامن مع ذلك مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها.





ولفت إلى أن القصف نجح في تدمير المخزن، وسماع دوي انفجارات شديدة وتصاعد مكثف لألسنة النيران، إضافة إلى تدمير عربتين تابعتين للمليشيا في محيط الموقع.

وعثرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، على شبكة من الأنفاق والخنادق الجبلية الصخرية التي كانت تتخذ منها مليشيا الحوثي مخابئ وغرف عمليات قتالية في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وتعتمد مليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصا في صعدة، على شبكات الأنفاق الجبلية بجانب التلغيم والتفخيخ، وذلك ضمن خطة دفاعية شديدة التحصين، تهدف إلى إعاقة تقدم الجيش اليمني وتجنب قصف مقاتلات التحالف العربي.



