الان تتابع جنرال في الجيش الأمريكي: مستعدون لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أعلن جنرال في الجيش الأمريكي، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية، حماية الدبلوماسيين في فنزويلا إذا استلزم الأمر.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن مؤخرا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا على خلفية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيسًا للبلاد.