شكرا لقرائتكم تيريزا ماي تتعهد بتنفيذ خروج بريطانيا في موعده 29 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتنفيذ اتفاق بريكست في موعده المقرر 29 مارس المقبل.

تصريحات ماي جاءت لتحسم ملف بريكست بعد توقع أحد المسؤولين البريطانيين تأخير التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان متوقعا في الـ14 من فبراير المقبل.

وأضاف المسؤول لوكالة بلومبيرغ أنه من غير المحتمل أن يتم الاتفاق على أي صفقة الأسبوع المقبل، وأن التصويت قد يتم في وقت لاحق.

وتتجه تيريزا ماي إلى #بروكسل الخميس في ظل استبعاد أن يقدم الاتحاد الأوروبي أي تنازلات عن الاتفاق الموجود حاليا.

وكان رفض أغلبية البرلمان البريطاني حجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 يناير الماضي. وأيد 325 نائبا استمرار حكومة ماي، بينما عارض استمرارها 306 نواب.

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي ، حينها قادة المعارضة إلى محادثات حول #بريكست بعد فشل تصويت على حجب الثقة عن حكومتها، غداة رفض أكثر من ثلثي النواب خطتها لبريكست.

وكانت ماي قد تلقت هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وصوت 432 نائبا برفض الاتفاق، مقابل موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس/آذار المقبل.