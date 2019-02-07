شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: الحكومة تعد قانونا لإنشاء صندوق لدعم قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة والسكان أبلغت اللجنة بأن الوزارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضى وضمان استدامة التمويل، لحماية الفئات غير القادرة، وحتى يتم الانتهاء من كافة عمليات قوائم الانتظار.

وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمقر اللجنة فى المجلس، إن الاجتماع تناول مناقشة استراتجيات العمل لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بها، والاستعدادت لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة لبورسعيد خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.

وتابع "العمارى": "بالنسبة لقوائم الانتظار، الوزيرة قالت إنها تحدثت مع مؤسسة الرئاسة، وتم التأكيد على أن قوائم الانتظار ستستمر حتى انتهاء كل القوائم، وبصدد إعداد قانون لقوائم الانتظار واستدامة التمويل، حيث سيتضمن إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار واستتدامة تمويلها، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واستطرد رئيس لجنة الشئون الصحية: "تحدثنا مع وزيرة الصحة خلال الاجتماع، عن حملة 100 مليون صحة، حيث أكدت وزيرة الصحة أن الحملة مستمرة بخطى ثابتة، وسيضاف لها 12 مليون من طلاب المدارس الثانوية والإعداية والمعاهد الأزهرية سيتم إجراء المسح عليهم الفترة القادمة، وأن الحملة تستهدف عدد 70 مليون مواطن، كما سيضاف للأمراض المستهدفة من الحملة مرض الأنيميا".