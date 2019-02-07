جامعة الأزهر تحيل طالب الفيديو المسئ للأقباط إلى مجلس تأديب

محمد شحته قررت جامعة الأزهر، تحويل الطالب صاحب الفيديو المسيئ للإخوة المسيحيين عبر السوشيال ميديا إلى مجلس تأديب بالجامعة. كان أحد الطلاب، نشر مقطع فيديو، بصحبة مجموعة من الشباب، تحدثوا خلاله بصورة مسيئة للإخوة المسيحيين، فيما أعلنت الجامعة أنه فور علم إدارة الجامعة بذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب وأحالته لمجلس تأديب.

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