استقصاء جبل لبنان توقف شخصين في انطلياس وتضبط بحوزتهما مخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان عن قيام اشخاص بترويج المخدرات في محلة انطلياس على متن سيارة نوع "بيجو".
بناء لاشارة القضاء المختص وبعد التحريات المكثّفة وعمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوّة من المفرزة من اقتفاء أثر السيارة المذكورة وضبطها بالجرم المشهود وتوقيفها في محلّة انطليلس-شارع الفوار، بداخلها كل من: - ش. ف. (مواليد 1989، لبناني) - ش. ج. (مواليد 1991، لبناني) ضبط بحوزتهما 53 كيساً من مادة الكوكايين، و 25 علبة باز الكوكايين، وكيسين من مادة الهيرويين موضبين ومجهزين للترويج، إضافة الى مبلغ مالي وهاتفيين خلويين. بالتحقيق معهما اعترفا بترويج بالمخدرات وبتعاطيها.
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