استقصاء جبل لبنان توقف شخصين في انطلياس وتضبط بحوزتهما مخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ عن قيام اشخاص بترويج ​المخدرات​ في محلة انطلياس على متن ​سيارة​ نوع "بيجو".

بناء لاشارة ​القضاء​ المختص وبعد التحريات المكثّفة وعمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوّة من المفرزة من اقتفاء أثر السيارة المذكورة وضبطها بالجرم المشهود وتوقيفها في محلّة انطليلس-شارع الفوار، بداخلها كل من: - ش. ف. (مواليد 1989، لبناني) - ش. ج. (مواليد 1991، لبناني) ضبط بحوزتهما 53 كيساً من مادة ​الكوكايين​، و 25 علبة باز الكوكايين، وكيسين من مادة الهيرويين موضبين ومجهزين للترويج، إضافة الى مبلغ مالي وهاتفيين خلويين. بالتحقيق معهما اعترفا بترويج بالمخدرات وبتعاطيها.