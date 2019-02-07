النشرة: توقيف 3 أشخاص على علاقة بخطف مواطن سوري في منطقة البقاع

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "المواطن السوري رافد جروس لايزال مجهول المصير منذ ليل 24 كانون الثاني الماضي بعد ان تعرض للخطف على يد مجهولين في منطقة شتورا بعد اقل من ساعة على دخوله ​لبنان​ عبر منطقة ​المصنع​ الحدودية"، مشيراً إلى أنه "بعد تحريات جرى توقيف ثلاثة اشخاص من ​منطقة البقاع​ الاوسط وتبين ان احدهم يرتبط بعلاقة اساسية في عملية الخطف".

في حين، رجحت مصادر معنية عبر "النشرة" بان "عملية الخطف لا ترتبط بموضوع الفدية المالية ولاتشابه حكاية خطف جروس مع بقية عمليات الخطف السابقة التي كانت تنتهي بدفع الفدية المالية انما تتعلق بموضوع تجاري بين المخطوف والخاطفين وامور مالية عالقة وتم اختطافه بهدف التسوية".