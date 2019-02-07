مكاري لنصرالله:المهم ألا يكون في البلد سلاح غير سلاحه وسلاح الدولة

شكر نائب رئيس مجلس النواب السابق ​فريد مكاري​ على مواقع التواصل الاجتماعي الامين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ "على عرضه السخي بتزويد ​الجيش​ منظومة دفاع جوي من صنع إيراني، ولكن، يا سيد حسن، ليس المهم من أين يأتي الجيش ب​السلاح​، بل المهم ألا يكون في البلد سلاح غير سلاحه وسلاح الدولة، وأن يكون قرار استعمال السلاح أو عدم استعماله في أيدي الدولة وحدها".

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