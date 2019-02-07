الساحلي: يجب التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية في ملف النازحين

أكد مسؤول ملف النازحين في "​حزب الله​" النائب السابق ​نوار الساحلي​ أنه "تم بحث ملف النازحين والمبادرة الروسية مع لوزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​". وبعد لقائه الغريب وارسلان في خلدة، شدد الساحلي على أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق بين ​الدولة اللبنانية​ و​الدولة السورية​ على صعيد هذا الملف"، مشيراً إلى أن "حزب الله يقوم بالتواصل مع النازحين عبر 11 مكتباً موزعين في كافة المناطق اللبنانية".

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