شقير زار مقر هيئة أوجيرو: سنشهد تحسين الخدمات والانترنت السريع في كافة المناطق

أشار وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ خلال جولة له في المقر الرئيسي لهيئة "​أوجيرو​" إلى ان "ما رأيته من تطور وتحسين ورؤية ونظرة الى مستقبل هذا القطاع المميز يجعلني افتخر بهذه المؤسسة "أوجيرو"، وأتمنى على كل من لديه اي انتقاد أن يرى العمل الجبار الذي قامت به في السنوات الاخيرة وعندها يعلم عن ماذا اتكلم"، مؤكدا "أهمية العنصر البشري في الهيئة الذي نفتخر به وبطاقاته الكبيرة جدا".

وتوجه شقير بالكلام الى مدير عام ​هيئة أوجيرو​ عماد كريدية فهنأه"على هذا العمل الجبار الذي قمت به في خلال هذه الفترة وأتمنى على كل مؤسسات الدولة أن تطلع على هذا التطور الحاصل في أوجيرو والرؤية الموجودة لديكم ولدى كل المديرين".

وقال شقير: "القطاع و"أوجيرو" في أيد أمينة، وان شاءالله في خلال فترة قصيرة سنشهد تحسين الخدمات والانترنت السريع في كافة المناطق ال​لبنان​ية، من العاصمة وصولا الى أصغر قرية في لبنان".