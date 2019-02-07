علمت "​النشرة​" أن القاضي المنفرد الجزائي في ​كسروان​ قرر تحديد موعد المرافعة لإصدار الحكم، بوجه أحد كبار ​المصارف اللبنانية​ العريقة وممثلها القانوني، بتاريخ 6 آذار القادم على خلفيه تورط أحد مديري فروع المصرف المذكور بفتح حساب تبين من خلاله بأنه تجري عمليات تبييض أموال تستفيد منها عصابة متخصصة بعمليات النصب والاحتيال، تمكنت من إيقاع أحد اللبنانيين بشباكها منذ فترة، حيث أدعى المتضرر بوجه العصابة والمصرف بجرائم التزوير والافتراء والذم.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحديد 6 آذار موعدا للمرافعة بقضية نصب تورط فيها مدير بأحد أبرز المصارف اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.