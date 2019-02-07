نقيب المحررين بحث مع وفد من "النشرة" شؤوناً إعلامية

زار رئيس مجلس إدارة مجموعة "​النشرة​" ​أرز المر​ ورئيس تحرير "النشرة" ​جوزيف سمعان​ نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي، حيث قدما له التهنئة​ بانتخابه وأعضاء المجلس النقابي. وتم التداول، خلال الاجتماع، بالعديد من الشؤون الإعلامية، لا سيما ما يتعلق منها بالإعلام الالكتروني، وكيفية حماية الصحافيين من خلال القانون وعدم ملاحقتهم لأي سبب أثناء قيامهم بوظيفتهم.

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