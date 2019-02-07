مزارعو الجنوب ناشدوا هيئة الاغاثة الكشف على اضرار العواصف والرياح في البساتين

تفقد رئيس "​تجمع مزارعي الجنوب​" محمد الحسيني بساتين الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية التي لحقت بها الاضرار جراء الرياح القوية التي ضربت المنطقة الساحلية في المنطقة الممتدة من سهل القاسمية الى ​الناقورة​ جنوبا.

وطالب الحسيني "​الهيئة العليا للاغاثة​" بالتحرك للكشف عن "الاضرار التي لحقت ب​المزارعين​ جراء العواصف والرياح التي ضربت ​لبنان​، وتسببت بخسائر فادحة في المزروعات وبخاصة الحمضيات والموز والخيم البلاستيكية". وأمل الحسيني من الدولة في ان "تنظر بالرحمة للمزارع لان خسائره فادحة".

وأوضح عضو تجمع المزارعين وصاحب احد البساتين المتضررة عماد موسى من جهته أن " 70 في المئة من الانتاج تضرر جراء الرياح القوية"، مناشدا هيئة الاغاثة "الكشف على الاضرار والتعويض على المزارعين".