السفير الفلسطيني في لبنان يلتقي اسامة سعد وسفيرة النروج

التقى السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور النائب اسامة سعد، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الفلسطينية العامة والتأكيد على مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطيينة والشعب الفلسطيني في التصدي للمشاريع التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني.
وتم بحث اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وضرورة تخفيف معاناة ابناء شعبنا الذي يعاني من ظروف معيشية وحياتية صعبة، من خلال اقرار المراسيم التطبيقية للقوانين التي اقرت في البرلمان اللبناني حول حق العمل.
كما التقى دبور سفيرة النروج في لبنان ليني ليند بحضور نائب رئيس البعثة اولي دنستاد.
وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية بخاصة في مدينة القدس.
وتم البحث في اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسبل تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية الصعبة، وضرورة استمرار الدول المانحة بتقديم الاموال اللازمة للاونروا كي تستطيع الاستمرار في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ابناء شعبنا اللاجئ، وضرورة العمل على استكمال التمويل لانهاء ما تبقى من اعادة اعمار مخيم نهر البارد.
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