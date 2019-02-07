أبي رميا التقى لاسن ولازاريني: لزيادة الدعم للشباب اللبناني

التقى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون أبي رميا​ رئيسة بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ الى لبنان السفيرة ​كريستينا لاسن​ وجرى خلال اللقاء عرض لمجالات التعاون مع الاتحاد الاوروبي، إضافة الى البرامج التنموية التي يقوم الاتحاد الاوروبي بتنفيذها في مجالات التنمية و​البيئة​ والشباب.

كما التقى ابي رميا المنسق المقيم للانشطة العملانية التنموية لمنظمة ​الامم المتحدة​ في لبنان ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد ​فيليب لازاريني​ حيث استعرض معه عمل المنظمة ومختلف البرامج التنموية التي تنفذها في لبنان.

وكان ابي رميا قد تمنى خلال لقائه مع كل من لاسن ولازاريني زيادة الدعم التي تقدمه المؤسسات الدولية للشباب اللبناني من خلال تعزيز البرامج التنفيذية التي من شانها دعم ​الشباب اللبناني​ وتثبيته في لبنان.

--