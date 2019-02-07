تيمور جنبلاط عرض للأوضاع مع رامبلنغ والتقى وفد مفوضية الشؤون النسائية في التقدمي

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، في حضور نائب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" للشؤون الخارجية دريد ياغي، مفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وتمّ عرض التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
كما التقى جنبلاط مفوضة الشؤون النسائية في "الحزب التقدمي" رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد، على رأس وفد ضمّ أعضاء جهاز المفوضية وأعضاء الهيئة التنفيذية في الإتحاد، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وأوضح الحزب في بيان، أنّ "البحث تناول القضايا الحقوقية والاجتماعية الأساسية الّتي يتمّ العمل عليها في إطار المفوضية والاتحاد، حيث عرضت سعيد بشكل مختصر للحملات والأنشطة الّتي نظّمها الاتحاد مؤخّرًا، وطرحت العناوين العريضة لاستراتيجيته المستقبلية".
وبيّن أنّ "الحاضرات تطرّقت لبعض التحديات العامة والخاصة الّتي تواجه عملهن بشكل تفصيلي"، لافتًا إلى أنّ "جنبلاط استمع لمداخلاتهن ووعد بتنظيم لقاءات مشابهة مع أعضاء الكتلة والمعنيّين، بهدف تعزيز الدعم التشريعي للقضايا وتفعيل وتعزيز الحضور النسائي في كافة ميادين العمل الحزبي والاطار الوطني العام".
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