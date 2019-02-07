جنرال أميركي: مستعدون لحماية الدبلوماسيين الأميركيين بفنزويلا اذا لزم الأمر

نقلت قناة "العربية" عن جنرال أميركي تأكيده "استعداد ​الولايات المتحدة​ لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في ​فنزويلا​ إن استلزم الأمر".

يذكر أن الرئيس الفنزويلي كان قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب دعمها لرئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

فيما أعلنت كل من ​روسيا​ و​إيران​ و​الصين​ و​المكسيك​ والأوروغواي و​الجيش​ الفنزويلي عن دعمهم لمادورو كرئيس شرعي للبلاد.